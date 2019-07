التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي اليوم الاثنين بطرابلس مع صلاح بلاعو مدير عام مركز التوثيق والمعلومات التابع للوزارة.

وتركز اللقاء حول عمل المركز وبعض المواضيع التي يعمل عليها منها منظومة علاوة الابناء التي قام المركز بمعالجة معظم اوجه القصور التي تواجهها كذلك البدء في انشاء منظومة تختص بالنازحين داخل البلاد بالتعاون مع لجنة الازمة وشؤون النازحين والمهجرين وتمت مناقشة كيفية تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المركز.

The post وزيرة” الشؤون الاجتماعية بالوفاق” تقرر البدء في انشاء منظومة النازحين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية