المتوسط

أعلنت منظمة اليونيسيف اليوم الاثنين، أنه تم عرض العديد من الأعمال الفنية المبدعة التي تحاكي واقع الفتيات والفتيان في معرض أقيم بالبيضاء، وتعكس تصوراتهم وتطلعاتهم المستقبلية خلال يومين متتاليين.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأعمال تأتي في إطار برنامج “نحو المرونة والإدماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا” وبدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا.

ولفتت المنظمة إلى أن سلط المعرض الضوء على قدرة الفتيات والفتيان على الابتكار والإبداع عندما تتاح لهم الفرص والإمكانيات.

The post اليونيسيف يقيم معرض للأعمال الفنية للشباب في البيضاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية