كاجمان يبحث المشروعات المقرر تنفيذها في المنطقة الجنوبية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اجتماع لجنة متابعة مشروعات التنمية بالمنطقة الجنوبية، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (430) لسنة 2019م، بحضور عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض قائمة المشروعات المقترح تنفيذها في المنطقة الجنوبية ومناقشة آلية مراجعة وتحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترح تنفيذها، وآلية تحديد تمويلها من الميزانية العامة.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل برئاسة عضو من اللجنة ووكيل وزارة التخطيط، وعضوية مندوبين عن القطاعات والأجهزة التنفيذية لتولي مهمة تحديد الاحتياجات للقطاعات المختلفة وللبلديات في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تحديد المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها، وخاصة ذات الطابع الاستعجالي، مثل طرق الربط الرئيسية، ومشروعات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات.

وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي المفوض، ووكيل وزارة التخطيط ، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية.

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