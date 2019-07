الاتحاد الأوروبي يطالب بإيجاد حل سياسي دائم للصراع الليبي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البعثة الأوروبية لدى ليبيا، أن ” الهجوم على مستشفى ميداني نهاية هذا الأسبوع في طريق المطار عن أسفر مقتل أربعة أطباء ومسعف وإصابة ثمانية من أفراد الطاقم الطبي. كما أصيبت مدرسة العلمين.، وهذه المنشاءات الأساسية المدنية محمية بموجب القانون الدولي”.

وأوضحت ، في بيان له اليوم الاثنين ، أننا” نذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم المتمثلة في التمسك بالقانون الدولي الإنساني ونتوقع إجراء تحقيق شامل ومستقل لمحاسبة المسؤولين”.

وأكملت ، ” لقد أودى القتال في طرابلس وما حولها بالكثير من الأرواح و يجب وضع مصلحة الشعب الليبي أولاً من خلال تهدئة الوضع واستئناف الحوار من أجل ايجاد حل سياسي دائم للصراع كجزء من العملية التي تقودها الأمم المتحدة”.

