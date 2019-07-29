تشكيل لجنة لمتابعة تجهيزات قسم القسطرة بمستشفى المرج

اصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته بتشكيل لجنة لمتابعة التجهيزات الفنية لقسم القسطرة القلبية بمستشفى المرج التعليمي تمهيدا لافتتاحه.

وبحسب إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة قال مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق بصفته رئيس اللجنة المكلفة أن تجهيز قسم القسطرة القلبية داخل المستشفى يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى تقريب الخدمة العلاجية وتخفيف العبء على المواطنين مشيرا إلى أن العمل جاري لتجهيز قسم القسطرة القلبية وتوفير باقي المتطلبات قبيل موعد افتتاح طبقا لاستراتيجية وزارة الصحة الراميه لتوطين العلاج بالداخل .

وأوضحت وزارة الصحة أن اللجنة أجرت زيارة ميدانية لمستشفى المرج والتقت مديرها يوسف عبدربه بوبكر ومدير ادارة الشؤون الادارية بالمستشفى عزالدين ميلود العسبلي بحضور رئيس القسم المالي انور سعيد ادم ومدير الصيانة محمد احمد جابر

وتضم اللجنة مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق رئيسآ وعضوية كلآ من مدير ادارة المشروعات بالوزارة سالم الجبالي ومدير ادارة الخدمات الصحية المرج حمد عبدالسلام ورئيس قسم الأشعة بالمستشفي ادريس مصطفي.

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