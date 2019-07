وزير صحة المؤقتة يشكل لجنة لمتابعة قسم القسطرة القلبية بمستشفى المرج

المتوسط

أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته بتشكيل لجنة لمتابعة التجهيزات الفنية لقسم القسطرة القلبية بمستشفى المرج التعليمي تمهيدا لافتتاحه.

من جانبه قال مدير إدارة الشؤون الادارية والخدمات بوزارة الصحة بصفته رئيس اللجنة المكلفة عبدالوهاب بوشوق إنه بناء على تعليمات وزير الصحة بتشكيل لجنة لإجراء ، زيارة لمستشفى المرج التعليمي شرق البلاد لتفقد لاستعدادات النهائية في تجهيز قسم القسطرة القلبية وجهاز الرنين المغناطيسي (CT) من قبل شركة ألفا الموردة للتجهيزات الطبية وفقا للاتفاق المبرم.

واضاف رئيس اللجنة المكلفة ان تجهيز قسم القسطرة القلبية داخل المستشفى يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة الرامية الي تقريب الخدمة العلاجية وتخفيف العبء علي المواطنين مشقه التنقل والسفر .

وأكد بوشوق عقب الجولة التفقدية إلى أنه جاري العمل حالياً على قدم وساق، لتجهيز قسم القسطرة القلبية وتوفير باقي المتطلبات قبيل موعد افتتاح طبقا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية لتوطين العلاج بالداخل .

