وقف الملاحة في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس إثر تعرضه لقصف جوي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عن وقف حركة الملاحة فيه إثر تعرضه لضربة جوية.

وقالت إدارة المطار في بيان نشرته على حسابها في موقع “فيسبوك”: “مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار صفاقس، تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قذائف تسببت في توقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر”.

وأفادت في هذا السياق “بعودة طاقم رحلة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار اسطنبول بعد مباشرة إجراءات رحلته المقررة لهذا اليوم، وكذلك إنزال

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس، مرارا، عن تعرض مطار معيتيقة الدولي لضربات جوية نفذتها قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير، خليفة حفتر، التي تشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا مستمرا للسيطرة على العاصمة، تقول إن هدفه تطهير المدينة من الإرهاب.

يذكر أن مطار معيتيقة يتعرض بين فترة وأخرى إلى الاستهداف من قبل مليشيات متنافسة في طرابلس وسقوط قذائف في القسم المدني من المطار.

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