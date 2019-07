أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن إسقاط طائرة تركية مسيرة شمال العزيزية بضواحي طرابلس.

وكان العميد خالد المحجوب آمر غرفة عمليات الكرامة قد أكد أن الضربات الجوية قد أنهكت الميليشيات وأضعفت الوضع الميداني لها.

