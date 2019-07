أكدت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بليبيا بعد تعرضه للقصف.

وكان مطار معيتيقة الدولي قد أعلن توقف الملاحة الجوية بعد تعرضه لقذائف في محيط المطار أعاقت حركة الملاحة.

