وزارة الخارجية : مستعدون لنقل المهاجرين من مناطق الاشتباكات إلى مناطق آمنة

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، استعدادها الكامل لنقل المهاجرين غير القانونيين من مناطق الاشتباكات في طرابلس وضواحيها إلى أخرى آمنة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وطلبت الوزارة في مذكرة شفوية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تزويدها بمواقع وأعداد وجنسيات المهاجرين الموجودين بمراكز الإيواء، لنقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

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