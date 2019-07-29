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وزارة الخارجية : مستعدون لنقل المهاجرين من مناطق الاشتباكات إلى مناطق آمنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، استعدادها الكامل لنقل المهاجرين غير القانونيين من مناطق الاشتباكات في طرابلس وضواحيها إلى أخرى آمنة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وطلبت الوزارة في مذكرة شفوية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تزويدها بمواقع وأعداد وجنسيات المهاجرين الموجودين بمراكز الإيواء، لنقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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