“تعليم الوفاق” تناقش خطط تأمين مقرات امتحانات الثانوية العامة

عقد رئيس لجنة الإشراف والمتابعة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق “د. محمد العتوق ” اليوم الاثنين ، اجتماعا تشاورياً مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس “العميد رمضان برباش”.

ناقش المجتمعون الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية وإعداد الخطط اللازمة لتأمين الطلاب وتقديم كافة الخدمات اللوجستية لهم ، سيما تنظيم وتسهيل حركة المرور في مداخل الجامعة وخارجها.

وعلى هامش الاجتماع قال “العتوق” بأن الترتيبات الامنية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية وتأمين مقار لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وعملية نقل أوراق الأسئلة إلى اللجان وتأمين رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحانات ، نطمئن الجميع بأن مديرية أمن طرابلس قادرة على ذلك ، وخاصة ما شهدناه منها العام الماضي ، فتأمين أبنائنا الطلبة من اولويات اهتمام الوزارة ، وهي تضع سلامة ابنائنا الطلبة واللجان التحتانية على رأس أولوياتها.

