أكد المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري ، أن هزيمة الميليشيات في طرابلس أصبح أمر محسوم.

وأكمل المسماري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، أنه ” تم استهداف حضيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة وتدمير الصواريخ والذخيرة الملحقة لها”

وأضاف المسماري، أن معركة طرابلس الهدف منها تطهير العاصمة ومحيطها من المجموعات الإجرامية والإرهابية.

وأوضح المسماري ، أن كافة المواقع في طرابلس شهدت تقدم الوحدات المسلحة، والمعارك ما زالت مستمرة”.

The post المسماري: استهداف طائرات مسيرة في الكلية الجوية بمصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية