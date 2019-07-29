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المسماري: استهداف طائرات مسيرة في الكلية الجوية بمصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري ، أن هزيمة الميليشيات في طرابلس أصبح أمر محسوم.

وأكمل المسماري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، أنه ” تم استهداف حضيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة وتدمير الصواريخ والذخيرة الملحقة لها”

وأضاف المسماري، أن معركة طرابلس الهدف منها تطهير العاصمة ومحيطها من المجموعات الإجرامية والإرهابية.

وأوضح المسماري ، أن كافة المواقع في طرابلس شهدت تقدم الوحدات المسلحة، والمعارك ما زالت مستمرة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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