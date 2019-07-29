83 حاجًا وحاجة من بني وليد يغادرون إلى الأراضي المقدسة عبر مطار مصراتة

غادر حجاج بيت الله الحرام من مدينة بني وليد، اليوم الاثنين، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، عبر مطار مصراتة الدولي.

وقالت اللجنة المشرفة على حجاج بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن إدارة المطار قامت بكل التجهيزات اللازمة لاستقبال الحجاج وتقديم كل الدعم لهم.

وأكدت اللجنة المشرفة على الحجاج أنها على تواصل مستمر مع منسقيها في السعودية لاستقبال الحجاج، واستكمال إجراءات الإقامة الخاصة بهم.

يشار إلى أن عدد حجاج مدينة بني وليد هذا العام بلغوا 83 حاج وحاجة من كافة المناطق بمدينة بني وليد.

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