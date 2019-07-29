مجلس وزراء بالحكومة الليبية المؤقتة يصدر قرارات بتسمية مجالس تسييرية لعدد من البلديات

قرنادة 29 يوليو 2019( وال ) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين عدد من القرارات بخصوص تسمية رؤساء وأعضاء مجالس عدد من البلديات .

وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( 531) لسنة 2019م بشأن تسمية مجلس تسييري لبلدية درنة .

ونص القرار في مادته الأولى بتسمية عبدالمنعم عبدالرحمن الغيثي رئيسا للمجلس التسييري، وعضوية كلا من محمد علي ساسي، ورجب محمد حامد التركاوي، وعبدالوهاب صالح الحرش، وعبدالرازق محمد بومكنون، والناجي محمد ابوبكر الشاعري، وفريحة سليمان المريمي.

وشدد القرار في فقرته الثانية على ضرورة العمل به ن تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الصفحات الرسمية .

كما أصدر مجلس وزراء بالحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم ( 449) لسنة 2019م بشأن بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية زاوية الغرب

ونص القرار في مادته الأولى بتسمية عمار حسين علي سلطان رئيسا للمجلس، وعضوية كلاً من مصطفى بشير الهادي بيري، وعبدالكريم عمر احمد صميدة، وعبدالله محمد العجيلي المشكوي، وعبدالقادر سعيد المبروك شتي، وعبدالفتاح مصباح رمضان الاجنف، ونصرالدين النفاثي عمر الديب .

وشدد القرار في فقرته الثانية على ضرورة العمل به ن تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الصفحات الرسمية .

وفي ذات الشأن، أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم (532) لسنة 2019م بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الزنتان .

ونص القرار في مادته الأولى بتسمية خالد عمر أحمد أبوغليليشة رئيسا للمجلس التسييري، وعضوية كلا من فوزي محمد علي سعد، وخالد محمد أحمد القويرح، وعبدالناصر محمد خليفه السمين، وخالد حسين محمد عويدات، ونورالدين مسعود معتوق إبراهيم، وخديجة أحمد محمد الهادي.

وشدد القرار في فقرته الثانية على ضرورة العمل به ن تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الصفحات الرسمية .( وال – قرنادة) س ع / ع ع

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