رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية العجيلات

قرنادة 29 يوليو 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين احتياجات بلدية العجيلات، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية العجيلات السيد عبد الله عبد المجيد، بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التسييري لبلدية العجيلات السيد ناصر صالح غيث، ورئيس المجلس الاجتماعي بالبلدية السيد علي مصباح الشريفي، ومنسق قبائل المنطقة الغربية السيد فرج علي، سير العمل في البلدية وأوضاعها الإنسانية والخدمية، وكافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية.

وأبدى دولة رئيس مجلس الوزراء موافقته على توفير كافة احتياجات البلدية التي تلزم لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ومنح دولته الإذن بالتعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدها دولة رئيس مجلس الوزراء مع رئيس المجلس التسييري وأعيان وحكماء بلدية العجيلات.( وال – قرنادة) س ع / ع ع

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