أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، استعدادها الكامل لنقل المهاجرين غير الشرعيين من مناطق الاشتباكات في طرابلس وضواحيها إلى أخرى آمنة، بالتنسيق مع الجيش.

وطلبت الوزارة في مذكرة شفوية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تزويدها بمواقع وأعداد وجنسيات المهاجرين الموجودين بمراكز الإيواء، لنقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

