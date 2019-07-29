سلامة يدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين في مراكز الإيواء

سلامة دعا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، حكومة الوفاق إلى إطلاق سراح المحتجزين في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين قتلوا في مركز إيواء تاجوارء في مطلع يوليو الحالي، كان بواسطة الحراس الذين منعوهم من الهروب.

وأضاف سلامة أن الأمم المتحدة قامت بجهود لنقل المهاجرين إلى مناطق أكثر أمنا، ولكن حكومة الوفاق جلبت في الأيام الأخيرة أكثر من مئتي مهاجر إلى مركز احتجاز تاجوراء، محذرا من وجود مراكز احتجاز للاعتقال القسري، وخاصة قرب مناطق الاشتباكات، مطالبا الدول الأوروبية بمعالجة مشكلة الهجرة غير القانونية بشكل جذري، ونقلهم إلى مناطق آمنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا