المسماري: هزيمة الميليشيات في طرابلس أصبحت أمرا محسوما

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن هزيمة الميليشيات في طرابلس أصبحت أمرا محسوما، مؤكدا أن المعارك ما زالت مستمرة وأن كافة المحاور شهدت تقدما للوحدات المسلحة.

وفي مؤتمر صحفي استثنائي عقده اليوم الاثنين في بنغازي، قال المسماري أن الهدف من معركة طرابلس هو تطهير للعاصمة ومحيطها من المجموعات الإجرامية والإرهابية.

وأكد المسماري بأن البؤر والمجموعات الإرهابية أينما ظهرت ستكون القوات المسلحة العربية الليبية جاهزة للتعامل معها، مشيرا إلى أن ليبيا كانت تحت قبضة الإرهاب والآن المعارك في مرحلتها الأخيرة.

وأوضح المسماري بأن خطة الجيش كانت في السابق لا تشمل مدينة مصراتة ولكن نظرا لتدخلها في المعركة تم اختيار بعض الأهداف داخلها وتم استهدافها.

وأكد المسماري أن سلاح الجو استهدف حضيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة ودمر الصواريخ والذخيرة الملحقة لها.

وقال المسماري “الميليشيات حتى وإن أتت بالطائرات التركية والأموال القطرية لن تستطيع إيقاف زحف القوات المسلحة، المعارك في مرحلتها الأخيرة وسيحاسب المجرمين والإرهابيين وكل من تعامل مع أجنبي لتدمير الدولة الليبية.”

وأضاف المسماري “نحن لا زلنا مستمرين في المعركة ولا تحاور إلا في المحاور والمعركة معركة وطنية مقدسة”.

وتطرق المسماري إلى زيارة غسان سلامة للقائد العام المشير خليفة حفتر مشيرا إلى أنها كانت لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

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