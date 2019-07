قال عضو مجلس النواب نصر الدين مهنا ، إن مشروع النواب الداعمين للقوات المسلحة هو مشروع بناء دولة وأن أول خطوات بناءها تستلزم

وأضاف مهنا، في تصريحات له، أن أولى خطوات بناء الدولة تستلزم حكر استخدام القوة حيث لا يمكن بناء الدولة في ظل وجود السلاح بيد جماعات متطرفة.

