القوات المسلحة تؤكد إسقاط طائرة تركية مسيرة جديدة

طرابلس 29 يوليو 2019 (وال) – أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، إسقاط طائرة تركية مسيرة شمال مدينة العزيزية، جنوب طرابلس.

فيما قامت مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، باستهداف تمركزات لمليشيات الوفاق في منطقتي القره بوللي والزطارنة شرقي طرابلس، مكبدة المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.

وكانت محاور القتال المختلفة، شهدت اليوم الإثنين حالة من الهدؤ الحذر، باستثناء محوري عين زارة، وطريق مطار طرابلس العالمي، اللذين شهدا عمليات قتالية أحرزت خلالها قوات الجيش تقدم. (وال – طرابلس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال