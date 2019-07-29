المسماري يكشف تفاصيل قصف المستشفى الميداني جنوب طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري مساء اليوم الاثنين ،أن من تم قصفهم في المستشفى الميداني جنوب مدينة طرابلس، ما هم إلا مجموعة من الإرهابيين المطلوبين محليًا ودوليًا، من بينهم عناصر قيادية لها سجلات أمنية كبيرة، منذ ما قبل فترة أحداث 2011، وليسو أطباء كما سوقت حكومة الوفاق، ووسائل الإعلام التابعة لها.

و كشف المسماري خلال مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات عن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة ،أنه من بين هؤلاء الإرهابيين ابن أحد المطلوبين، ويدعى فتحي سالم نسرات، طالب بكلية الطب وداعم للإرهاب، ومنشوراته على فيسبوك تؤكد ذلك، إضافة إلى آخرين يتبعون مجموعات القيادي في الليبية المقاتلة الإرهابي “أبوعبيدة الزاوي”، وقد استخدموا المستشفى كغطاء لإخفاء نشاطهم الحقيقي.

وقال الناطق العسكري إن الهدف من معركة طرابلس تطهير العاصمة ومحيطها من المجموعات الإجرامية والإرهابية، مؤكدًا تقدم وحدات القوات المسلحة في كافة المحاور، والمعارك ما زالت مستمرة ،مشيرا أن خطة القوات المسلحة في السابق كانت لا تشمل مدينة مصراتة، ولكن نظرًا لتدخلها في المعركة تم اختيار بعض الأهداف داخل المدينة وتم استهدافها.

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