إغلاق مطار معيتيقة للمرة الثانية بعد سقوط قذائف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي ، مساء الإثنين، إغلاق المجال الجوي للمطار للمرة الثانية خلال هذا اليوم بعد سقوط قذائف، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلانها إعادة فتح المجال الجوي للمطار.

وكانت إدارة المطار قد قالت في وقت سابق إنها علقت حركة الملاحة الجوية، بعدما تعرض المطار للقصف ،ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن قصف المطار.

ويذكر أن مطار معيتيقة كان الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في طرابلس، وكان في السابق قاعدة جوية للرحلات التجارية منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي بسبب اقتتال الفصائل عام 2014.

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