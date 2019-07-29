خطة أمنية تُرافق عقد امتحانات الثانوية

بحثت لجنة الإشراف والمتابعة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الاثنين، مع قيادات أمنية، الترتيبات الأمنية لتأمين الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة د. محمد العتوق، مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس العميد رمضان برباش، ورئيس جامعة طرابلس د.نبيل النطاح، ورئيس مركز شرطة الجامعة العقيد محمد جادوره، في مقر جامعة طرابلس.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق”، فقد ناقش المجتمعون الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية وإعداد الخطط اللازمة لتأمين الطلاب وتقديم كافة الخدمات اللوجستية لهم، وتنظيم وتسهيل حركة المرور في مداخل الجامعة وخارجها.

وبحث الحضور تأمين مقار لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وعملية نقل أوراق الأسئلة إلى اللجان وتأمين رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحانات داخل نطاق عمل مديرية أمن طرابلس.

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