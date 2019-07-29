عبدالجليل يوجّه بمتابعة صرف علاوة الحصة

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل أسباب تأخر صرف علاوة الحصة للعام الدراسي الماضي والفصل الدراسي الأول للعام الجاري لبعض مراقبات التعليم بالبلديات.

وبحث الوزير خلال اجتماع عقد الاثنين، بديوان الوزارة، سير العمل في صرف علاوة الحصة للفصل الدراسي الثاني الجاري، حيث أكد الوزير على ضرورة متابعة إجراءات صرف العلاوة مع وزارة المالية ومراقبات التعليم التي لم تحل بعد قوائم صرف العلاوة لمعلميها.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق”، فقد تابع الوزير أيضا آخر المستجدات في العقود المتعثرة للسنوات الماضية، والمنسبين الجدد.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور مدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير مكتب مكافحة الفساد وموظفين من القسم المالي بالوزارة وإدارة الاحتياطي العام.

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