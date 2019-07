المتوسط:

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أن مجلس النواب والقيادة العامة للجيش توليان اهتماماً كبيراً لحقوق الانسان”.

وأضافت المسماري، في تصريحات لها، أن ” القائد العام للجيش خليفة حفتر أصدر العديد من البيانات والتوجيهات بضرورة احترام قواعد الاشتباك وعدم استخدام القوة المفرطة وتقديم المخالف الى محاكمات عسكرية صارمة. “

