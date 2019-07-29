الهيأة العامة لأسر الشهداء والمفقودين تصرف 1500 دينار لـ 54 أسرة

بنغازي-العنوان

بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بشأن تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمفقودين أصدر رئيس الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين العميد ركن غيث الشريدي قرارا يقضي بصرف إعانة 1500 دينار لـ 54 أسرة.

وبحسب مكتب إعلام الهيأة استوفت الأسر المستهدفة بياناتها بمنظومة الهيأة ليصل عدد أسر الشهداء والمفقودين المقيدين بالمنظومة إلى 3 آلاف أسرة.

وأوضح العقيد علي الكاسح عضو اللجنة الإدارية والمدير المالي بالهيأة أن كل من يستوفي بياناته في المنظومة سيتم صرف الإعانة له مباشرة.

وطالب الكاسح أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع مكاتب الهيأة في نطاق بلدياتهم حتى يتسنى للهياة ومكاتبها القيام بواجبها المناط بها على أكمل وجه.

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