القائم بالأعمال الأميركي يؤكد دعم الولايات المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط

أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، على «دعم الولايات المتحدة الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على وحدة ليبيا وازدهارها» وفق ما نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا إن هاريس ناقش، خلال اجتماع اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله «الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا واستقراره لصالح جميع الليبيين».

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