أكد المتحدث باسم بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاف محمد قنونو، أنه تم شن اربع طلعات قتالية، استهدفت محيط مثلث عين زارة.

وأضاف قنونو، أنه تم استهداف خطوط امداد في محيط مزدة.

