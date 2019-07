المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع القائم بأعمال السفارة الامريكية بليبيا هاريس.

و ناقشا الطرفان الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطاقة في ‫ليبيا‬ واستقراره لصالح جميع الليبيين.

وأكد القائم بالأعمال هاريس على دعم الولايات المتحدة للدور الأساسي التي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على وحدة ليبيا‬ وأزدهارها.

The post “صنع الله” يلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية