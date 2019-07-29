بالفيديو..الجويلي يكشف عن معلومات حول هجوم جوي مكثف على العاصمة طرابلس

كشف آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي ،مساء الاثنين ،عن وجود مخطّط لشن هجوم جوي واسع و مكثف على العاصمة طرابلس ،مشيرا أن القوات التابعة للوفاق قام بإجراء تدابير وقائية لصد هذه الهجمات.

وأضاف الجويلي في حوار نشر على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لعملية ‘بركان الغضب’ ،و تابعته بوابة افريقيا الاخبارية ،إن قوات الجيش الليبي تستخدم قاعدة الوطية و قاعدة الوطية و هي قواعد أساسية تستخدمها طيران الجيش الليبي لشن هجمات على محيط العاصمة طرابلس.

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