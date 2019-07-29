مقتل 1100 شخص بينهم 106 مدنياً خلال الحرب الأخيرة بطرابلس

قال المبعوث الأممي غسان سلامة ،إن الحرب الحرب الدائرة ،في أطراف مدينة طرابلس ،أسفرت عن مقتل حوالي 1100 شخص بينهم 106 مدنياً، فيما فرّ مئات الآلاف من منازلهم في العاصمة والمناطق المجاورة جراء الاشتباكات، وعبر عشرات الآلاف الحدود إلى تونس بحثاً عن الأمان لعائلاتهم.

و اضاف سلامة خلال احاطته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا ،أن أكثر من مائة ألف من الرجال والنساء والأطفال ،اصبحوا معرضين للخطر المباشر جراء وقوعهم في مرمى خطوط النار فيما يتواجد أكثر من 400 ألف في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات. لقد فاقمت الحرب الدائرة من سوء الاوضاع الإنسانية وحالت دون إمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة.

كما اتسع أيضاً النطاق الجغرافي للعنف. وشنت قوات حكومة الوفاق الوطني، لأول مرة منذ 26 تموز/يوليو، هجوماً جوياً على القاعدة الخلفية الرئيسية للجيش الوطني الليبي في منطقة الجفرة. وفي 27 تموز/ يوليو، شنت قوات المشير حفتر غارات جوية على قاعدة جوية لحكومة الوفاق الوطني في مصراتة.

وازدادت وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب، إلى جانب استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية. وأخفقت قوات الجانبين في احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ومن أكثر الأمثلة مأساوية على الهجمات العشوائية هو الغارة الجوية التي اصابت مركز احتجاز للمهاجرين في تاجوراء وذلك في 2 تموز/ يوليو، مما أسفر عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 87 على الأقل، بينهم أطفال. والأكثر ترويعاً من ذلك هو أن الأمم المتحدة كانت قد أعلمت الأطراف المتحاربة بإلاحداثيات الدقيقة لمركز احتجاز تاجوراء ومراكز أخرى مماثلة ] لتفادي استهدافها[ وذلك في أعقاب وقوع حادثة سابقة في شهر أيار/مايو.

وفي حين أن الغالبية العظمى من الوفيات قد نجمت عن الغارة الجوية، إلا أن العديد من الضحايا قد سقطوا جراء إطلاق النار عليهم بقسوة من قبل حراس المركز أثناء محاولتهم الفرار. ومما فاقم الأوضاع، وفي أعقاب الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لنقل المهاجرين إلى أماكن أكثر أمناً، أعادت السلطات في الأيام الأخيرة أكثر من 200 مهاجر إلى المركز الذي تعرض للقصف.

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