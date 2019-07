قال عضو مجلس النواب زايد هدية، إنهم تحدثوا مع المسؤولين الامريكيين عن عوائد النفط التي تذهب الى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ومنها الى مصرف ليبيا المركزي”.

وأكمل هدية، في تصريحات له ، أن هذه الاموال لا تخضع لسيطرة السلطة التشريعية مما يجعل تلك الاموال تتدفق بطرق مباشرة وغير مباشرة الى الجماعات الاسلامية.

