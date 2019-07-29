سلامة يدعو لإعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

دعا المبعوث الاممي غسان سلامة ،اليوم الاثنين ، إلى إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيصادف حوالي 10 آب/أغسطس. وينبغي أن تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين لتشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين تعسفاً أو المختطفين عنوة، وتبادل رفات القتلى.

كما طالب سلامة خلال احاطته امام مجلس الامن حول الوضع في ليبيا ،بعقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل: ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل سويّاً من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر التسليح لمنع تدفق المزيد من الأسلحة إلى ساحة الحرب في ليبيا، وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية.

و أشار سلامة إلى ضرورة أن يتبع الاجتماع الدولي اجتماع ليبي يضم الشخصيات القيادية والمؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على العناصر الرئيسية في سبيل المضي قدماً. لقد كان هذا التوافق في الآراء على وشك أن ينبني في فترة التحضير للملتقى الوطني. لقد حان الوقت لليبيين لإنهاء هذا الموسم الطويل من الشك المتبادل والخوف والتشرذم.

و قال سلامة ” ينبغي أن يعي الجميع وبما لا يدع مجالاً للشك، بأنه من المرفوض تماماً، وبالقدر نفسه، السماح باستمرار مخاطر نزاع مفتوح منخفض الحدة أو زيادة التصعيد ليصير حرباً شاملة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط”.

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