لواء الصمود : نعتبر جلوس الساسة مع سلامة منذ اليوم خيانة للتضحيات

ليبيا – إنتقد احميدة الجرو الناطق الرسمي باسم لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي ، الإثنين ، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة متهماً إياه بالتحيز.

وقال الجرو في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن غسان سلامة لطالما كان يجلس مع شخصيات في الدولة واحزاب من المنطقة الغربية وسط بسمة تغمر وجوه هؤلاء الذين يجلس معهم في إشارة منه للساسة وغيرهم من المنطقة .

وأضاف الجرو بأنهم لم يكن لديهم في السابق أي تعليقات علي هذه الجلسات من باب ان يصل صوتهم وما أسماها ” قضيتهم ” الي المجتمع الدولي عن طريق مبعوثهم الأممي .

وإتهم المتحدث المبعوث سلامة بأن إحاطته اليوم كانت غير واقعية تميل لمن وصفه بـ ” المجرم ” في إشارة منه للمشير خليفة حفتر .

وختم الجرو قائلاً : ” من حقنا ان نقول ان الضحكات في تلك الجلسات كانت علينا وعلي صمتنا ولكن منذ اليوم نعتبر الجلوس مع غسان سلامة خذلاناً لتضحيات الشجعان ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية