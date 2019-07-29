وفد البرلمان يلتقي مسؤول فرنسي ويبحث معه الأوضاع في ليبيا

ناقش أعضاء مجلس النواب، مع المسؤول عن إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت مصادر خاصة لـ218 إن الاجتماع مع المسؤول الفرنسي، تم فيه مناقشة ملف الإرهاب، ودعم فرنسا للجيش الوطني.

وأكد الجانب الفرنسي، إن بلاده تدفع باتجاه الحل السياسي في ليبيا، ولكنهم يرون إن الجماعات المسلحة والمتطرفة، تُعيق الجهود نحو إيجاد بيئة صالحة للحلول السياسية.

وقدّم وفد البرلمان خلال الاجتماع للمسؤول عن إدارة شمال أفريقيا والشرق بوزارة الخارجية الفرنسية، كل الوثائق والصور، تورط أفراد مطلوبين دوليًا، تقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق.

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