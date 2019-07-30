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مقتل مواطن بعد سقوط قذائف عشوائية على منطقة سوق الجمعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت محلة الجلاء بمنطقة سوق الجمعة، إن القصف العشوائي على المنطقة، أدّى لمقتل مواطن من محلة الجلاء.

وتجددت القذائف العشوائية على منطقة سوق الجمعة، وتحديدا بمحلة الجلاء، ومحيط مطار معيتيقة الدولي، ومناطق أخرى في طرابلس، منذ يوم أمس الاثنين.

وبلغت عدد القذائف قرابة 20 قذيفة منذ أيام، لم يعرف مصدرها حتى اللحظة.

ولم تعلن أي جهة رسمية بحكومة الوفاق، عن مصدر القذائف التي أصبحت تُرعب المواطنين، منذ فترة، دون أي حلول جذرية، أو فتح تحقيقات عن موقع إطلاقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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