رعاية أسر الشهداء والمفقودين تباشر صرف مبالغ مالية وسلع تموينية للمستهدفين بمناسبة قرب الأضحى

ليبيا – تزامناً مع قرب عيدالأضحى أصدر رئيس الهيئةالعامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين العميد ركن غيث الشريدي قرارا يقضي بصرف إعانة 1500 دينار لـ 54 أسرة تنفيذاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بشأن تقديم الرعاية للأسر المستهدفة .

وبحسب مكتب إعلام الهيئة استوفت الأسر المستهدفة بياناتها بمنظومة الهيأة ليصل عدد أسر الشهداء والمفقودين المقيدين بالمنظومة إلى 3 آلاف أسرة.

وأوضح العقيد علي الكاسح عضو اللجنة الإدارية والمدير المالي بالهيأة أن كل من يستوفي بياناته في المنظومة سيتم صرف الإعانة له مباشرة.

وطالب الكاسح أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع مكاتب الهيأة في نطاق بلدياتهم حتى يتسنى للهياة ومكاتبها القيام بواجبها المناط بها على أكمل وجه.

وكانت الهئية قد أعلنت من مكتب بنغازي عن الشروع والبدء في توزيع السلع التمونيية الخاصة بأهالي الشهداء منذ أول أمس الأحد وحتي يوم الخميس القادم . وسيكون هذا الاسبوع وفقاً للهيئة مخصصاً لعائلات الشهداء فقط على أن يكون الاسبوع القادم مخصصاً للمفقودين وذوي الاعاقة المستديمة بمخازن الهواري بعد المقبرة من الساعة 10صباحا وحتي الساعة 4عصرا مصحوبين بتعريف شخصي للمستلم.

المرصد – متابعات