غرفة عمليات الكرامة: سلاح الجو نفّذ ضربات جوية على منطقة وادي الربيع

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية، استهدفت المجموعات المسلحة في منطقة وادي الربيع.

وكان المركز قد أوضح في وقت سابق، يوم أمس، إن الجيش الوطني أسقط طائرة استطلاع وتصوير تركية الصنع، شمال منطقة العزيزية.

وحول أبرز التطورات، شهدت محلة الجلاء بمنطقة سوق الجمعة، ليلة عصيبة، بعد سقوط قذائف عشوائية، أدّت إحداها لمقتل أحد المواطنين بالمنطقة.

ونشرت محلة الجلاء عبر صفحتها على الفيسبوك، صورا تظهر ما خلّفته القذائف العشوائية على أحد المنازل، من أضرار ودمار، دون أي خسائر بشرية.

وذكرت مصادر صحفية، إن مطار معيتيقة الدولي، تعرّض لسقوط قذائف عشوائية، وصل عددها إلى قرابة 20 قذيفة، لم يُعرف مصدرها على وجه التحديد.

ولم تصدر حكومة الوفاق، أو الجهات التابعة لها، أي بيانات أو توضيح حول مصدر هذه القذائف.

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