الجويلي: سنقصف مطار بني وليد.. ويُهدّد بـ “حرب مختلفة” في طرابلس

ذكر آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي، إن معلومات وردت أن قوات الجيش الوطني جهّزت لتنفيذ هجوم واسع على قوات الوفاق، ولكنها فشلت في تنفيذه، بحسب تصريحه.

ووصف الجويلي في تصريحه، إن قدرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني، محدودة، وهو الأمر الذي جعلها تنفذ ضربات جوية بمساعدة جهات خارجية، حسب وصفه.

وأشار أسامة الجويلي، إن حكومة الوفاق طالبت فرنسا، حول الأسلحة التي وُجدت في مدينة غريان، ومازالت الحكومة في انتظار الردّ الفرنسي، موضحا إن الحكومة الفرنسية معترفة بالمجلس الرئاسي، وعليها التنسيق مع حكومة الوفاق.

وأضاف الجويلي، إن الجيش الوطني يستخدم قاعدة الجفرة الجوية، لتسيير الطائرات المسيرة، وأن قوات الوفاق نجحت في تدمير بعض الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي.

وحول مطار بني وليد، ذكر أسامة الجويلي، إن المطار في الأساس هو مطار عسكري، يستخدمه الجيش الوطني لأغراض عسكرية، وكان هناك تفكير من قِبل حكومة الوفاق لاستهدافه، ولكنها أجّلت الأمر، واستدرك الجويلي في حديثه حول المطار، إن حكومة الوفاق ستستهدف مطار بني وليد لضرب الطائرات التي تهبط فيه.

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