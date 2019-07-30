الجمعية الجغرافية الليبية تدعو الباحثين للمشاركة بمؤتمرها الخامس عشر

دعت الجمعية الجغرافية الليبية، الباحثين بأقسام الجغرافيا بالجامعات الليبية، للمشاركة في المؤتمر الجغرافي الخامس عشر، الذي سيقام بجامعة سرت، وتحت اشراف وتنظيم قسم الجغرافيا بكلية الآداب بالتعاون مع الجمعية الجغرافية الليبية.

وأوضحت الجمعية للباحثين المشاركين، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر، قررت تمديد فترة قبول البحوث كاملة، حسب محاور المؤتمر الواردة بالمطوية، إلى تاريخ 31 من شهر أغسطس القادم، وأن القبول النهائي، سيكون يوم 20 سبتمبر القادم.

وحول الاستفسارات، أشارت الجمعية للباحثين، إن عليهم الاتصال على الأرقام المرفقة في المطويات التي أصدرتها، بمناسبة المؤتمر الجغرافي الخامس عشر.

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