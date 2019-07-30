جامعة بنغازي تحقق إنجازا على المستوى العربي والأفريقي

تحصّلت جامعة بنغازي، على تصنيف عالمي متقدم من “ويبوميتركس العالمي للجامعات” الذي يعدّ أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمي، وتخطت الجامعة 171 جامعة، لتصعد بعدها إلى المرتبة 4027 في تصنيف شهر يوليو، بعد أن كانت في المرتبة 4198 شهر يناير الماضي.

وأوضحت صحيفة جامعة بنغازي، عبر صفحتها على الفيسبوك، إن ترتيب الجامعة محليًا أصبح الأول في ليبيا، و141 عربيًا، و145 أفريقيًا.

وأشارت الصحيفة، إن الإنجاز التي تحصلت عليها الجامعة، يأتي بعد القرارات والإجرءات التي اتخدتها الإدارة الجامعية.

وثمّنت الصحيفة، المجهودات التي بدلها رئيس الجامعة الدكتورعزالدين الدرسي، رغمًا عن المختنقات التي كانت تواجهها، من ناحية الدعم المادي والمعنوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية