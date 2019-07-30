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تركيا : حكومة الوفاق تدافع عن مدنية الدولة في طرابلس

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا  سرحت أكسن سفير ، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير التركي جدد بحسب المكتب الاعلامي للسراج دعم بلاده لحكومة الوفاق ، وما وصفه بـ”موقفها الثابت دفاعاً عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة” وذلك بحسب قوله .

جانب من استقبال السراج للسفير التركي في طرابلس

واتهم السفير التركي القوات المسلحة باستهداف المنشآت المدنية واصفاً القوات المسلحة بـ”القوة المعتدية”، كما أشاد بمبادرة السراج التي طرحها في 16 يونيو الماضي للعودة إلى مسار التسوية السياسية.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف التركي الرافض لما وصفه بـ” العدوان ” (عملية القوات المسلحة إلى العاصمة) ، معرباً عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

المرصد – متابعاا

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • سفيه تركيا شين دخله بليبيا وهى ليست من دول الجوار ياحمار واى مدنية ايها المهبول بعد سقوط اسطنبول وانت تنقل مرتزقة دواعش واتراك وتدعم تنظيم دولى للارهاب لا يؤمن اصلا بالدولة الليبية ويعتبرها بيت مال الخوان والدواعش وغيرها وباى صفة تدعم حكومة مرفوضة من الشعب الليبى ونحن ندغم فتج الله جولن فى تحرير تركيا من المزور اردوغان وندعم الشعب التركى فى خلاصه من هذا المجرم انتهى الدرس ياغبى وسنقطع زيولكم فى ليبيا كما قطعت فى مصر والسودان واليوم فى ليبيا وغدت فى تونس

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