تركيا : حكومة الوفاق تدافع عن مدنية الدولة في طرابلس

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن سفير ، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير التركي جدد بحسب المكتب الاعلامي للسراج دعم بلاده لحكومة الوفاق ، وما وصفه بـ”موقفها الثابت دفاعاً عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة” وذلك بحسب قوله .

واتهم السفير التركي القوات المسلحة باستهداف المنشآت المدنية واصفاً القوات المسلحة بـ”القوة المعتدية”، كما أشاد بمبادرة السراج التي طرحها في 16 يونيو الماضي للعودة إلى مسار التسوية السياسية.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف التركي الرافض لما وصفه بـ” العدوان ” (عملية القوات المسلحة إلى العاصمة) ، معرباً عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

المرصد – متابعاا

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