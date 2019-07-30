ترامب مستعد لتعاون اقتصادي عميق مع بريطانيا

أعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة الماضي، في أول اتصال رسمي بينهما، منذ تولي الأخير منصبه.

وأشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إلى أن ترامب وجونسون ناقشا خلال الاتصال، أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأوضح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أن ترامب وجونسون، اتفقا على تعميق الروابط الاقتصادية الثنائية، فور مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

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