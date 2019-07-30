سلامة : فضائيات تستدعي ضيوف يتحدثون لغة دنيئة ومحرضون على الإغتيالات والعنف

ليبيا – قدم مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مساء أمس الاثنين إحاطة جديدة لمجلس الأمن في جلسة عادية عقدها المجلس لمناقشة التطورات في ليبيا .

وتحدث سلامة في إحاطته المطولة عن ضرورة وقف الإقتتال والإنتهاكات التي قال بأنها صاحبته من جميع الأطراف ، داعياً مجلس الأمن للعمل بجدية على وقف توقف تدفق الأسلحة للبلاد والتمهيد لهدنة في العيد ومن ثم للحوار .

كما تحدث سلامة عن الوضع الأمني وحادثة إختفاء النائبة سهام سرقيوة التي قال بأنها أختطفت على يد جماعة مجهولة مؤكداً تباحثه مع المشير خليفة حفتر في قضيتها وضرورة معاقبة الفاعلين إضافة لحديثه عن ممارسات الجماعات المسلحة في طرابلس للخطف على نطاق واسع بهدف التربح من الفدية وممارسة الإبتزاز .

وكذّب سلامة ضمنياً مزاعم قوات غنيوة التي بررت بها إختطاف رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد بن عمر المشاي مؤكداً بأن الأخير أُختطف بهدف تصفية الحسابات والحصول على الفدية .

وصعد سلامة في هذه الإحاطة مقارنة بإحطاته السابقة تجاه خطاب الكراهية والحقد الذي قال بأنه يُنشر ويُبث على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية .

وقال سلامة أن هذا الخطاب يؤجج أعمال العنف على الأرض وأضاف : ” هنا أشيرإلى أن مالكي ومحرري هذه المنشورات ومحطات التلفاز يدعون الى منصاتهم من يستخدمون لغة تحريض دنيئة ويقومون ببث ونشر دعوات تحض على العنف والاغتيالات وتقوم كذلك ببث ونشر أخبار كاذبة للعالم، فيما تسمح بالتهجم الشخصي على الناس ” .

وختم سلامة حديثه في هذا الصدد بحث أولئك مممن قال بأنهم مسكونين بالعداء والعداوة على الكف عن غرس بذور الحقد والبدء في التحدث وجهاً لوجه مع مواطنيهم.

المرصد – متابعات

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