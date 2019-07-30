الصين تدعو إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة “وو هاي تاو” إلى التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وقال تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء – إن جميع الأطراف الليبية يجب أن تظل ملتزمة بالهدف الأسمى المتمثل في التسوية السياسية، وإنه يجب حل القضية الليبية من خلال الوسائل السياسية.

وأضاف أنه يتعين على أطراف النزاع الليبي التركيز على مصلحة بلدهم وشعبهم والاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والعودة إلى مسار محادثات السلام والمشاورات.

وأكد ضرورة أن يقود الليبيون العملية السياسية بأنفسهم ويملكون زمامها، مشددا على أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده شعبها ويجب على المجتمع الدولي احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا.

وتابع إنه يتعين على الدول – التي تمارس تأثيرا على الأرض – أن تدفع الأطراف الليبية للسعي للتوصل إلى توافق وتقديم مساعدة بناءة للأطراف لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وحول العقوبات المفروضة على ليبيا، قال تاو إنها يجب ألا تؤثر سلبا على المدنيين الليبيين، وأن تخدم دائما التسوية السياسية للقضايا ذات الصلة في ليبيا.

وأشار “تاو” إلى أن العقوبات يجب ألا تمس المصالح الوطنية الشاملة لليبيا أو الحياة الطبيعية لليبيين والاحتياجات الإنسانية العادلة.

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