بعد 5 سنوات.. كشف غموض جريمة قتل سوداني في بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من كشف غموض جريمة قتل سوداني، والتي وقعت قبل خمس سنوات.

وأوضح القسم أنه ورد إليه معلومات أخيرا حول مرتكبي الجريمة، إذ تبين أنه كان هناك خلافات بين المجني عليه وزوجته (ليبية الجنسية)، إذ قررا الانفصال، وأراد الزوج أن يأخذ ابنه معه، وفق بيان على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وحسب التحقيقات، تواصلت الزوجة مع أحد أصحاب السوابق، وطلبت منه إخافة زوجها، وبالفعل توجه الجاني إلى منزلهما، وكان بحوزته سلاح ناري (خرطوش)، وأطلق النار على المجني عليه ليسقط قتيلا.

وأشار القسم إلى أن الجاني هدد الزوجة حتى لا تخبر الشرطة بما حدث، وقد تم التعرف على شخص آخر كان يقود السيارة التي أقلته إلى مكان الجريمة، منوها بأن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، واتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية.

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