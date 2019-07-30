الرقابة الإدارية تسلم تقريرها السنوي لرئيس البرلمان

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي بحضور وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة امراجع غيث.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس الهيئة قام خلال اللقاء بتسليم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لعام 2018م لرئيس مجلس النواب وقدم نبذة عن أهم ما يحتويه التقرير من ملاحظات عن أداء الحكومة والجهات التابعة لها، وعرض ما يحويه من إحصائيات بعدد القضايا وما توصلت إلية اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الملفات المهمة والتي لها علاقة بالمواطن، وكذلك ما توصلت إليه لجنة الازدواج الوظيفي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا