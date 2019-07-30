سلامة يدعو إلى هدنة واجتماع دولي وآخر محلي لحل الأزمة

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة على وقف تدفق السلاح إلى ليبيا، وتعزيز حل لوقف إطلاق النار، داعيا إلى هدنة للعمليات القتالية خلال عيد الأضحى، تشمل تبادل الأسرى والمعتقلين.

جاء ذلك في إحاطة قدمها أمس أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع والمستجدات في ليبيا.

هذا وأشاد سلامة باللقاء الذي عقده أكثر من سبعين نائبا ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة، لإنهاء النزاع وتشكيل حكومة موحدة، حاثا أعضاء مجلس النواب على التواصل مع زملائهم للوصول إلى مشروع وطني حقيقي، ومؤكدا أن البعثة لا تؤيد إنشاء مجلس نواب آخر في طرابلس.

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