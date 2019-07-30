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وكيل “صحة الوفاق” يتفقد أعمال الصيانة بـ المختبرات الطبية بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تفقد وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” أعمال الصيانة الجارية داخل المختبر الطبي المرجعي بمدينة طرابلس في ثاني زيارة يجريها الوكيل للمختبر خلال الشهر الجاري.

ويشهد مبنى المختبر الطبي المرجعي أعمال صيانة مدنية شاملة، كما ستتم صيانة الأجهزة العاطلة عن العمل في بعض الأقسام، وتجهيز المختبر باحتياجاته من أجهزة ومعدات طبية بناءً على ما قدمته إدارة المختبر من احتياجات .

يشار إلى أن وكيل عام وزارة الصحة كان قد تفقد سير تقديم الخدمات الطبية في المختبر منتصف يوليو الجاري وتجول داخل أقسام المختبر للوقوف على احتياجاته.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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