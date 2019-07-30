وفد مجلس النواب يختتم زيارته للولايات المتحدة

المتوسط:

اختتم وفد مجلس النواب الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس الوفد طلال الميهوب، قال إن المجلس أصدر جميع القرارات والتشريعات الخاصة بالحرب على الإرهاب ومكافحة المليشيات المتطرفة، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على عملية الكرامة والتأسيس للقيادة العامة والقوات المسلحة وتعيين القائد العام وذلك بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بإعادة الضباط إلى الخدمة وتعيين منصب القائد العام في البلاد.

وأضاف الميهوب: إن عملية الكرامة جاءت لعدة أسباب منها سيطرة الإسلام السياسي “جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة” على “المؤتمر الوطني العام السابق ومفاصل الدولة من حيث تمويل وتوفير الغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية والميلشيات”.

وتابع الميهوب “بأن النهب للمال العام من قبل الميلشيات وعمليات الاغتيال الممنهجة التي طالت ضباط الجيش ونشطاء المجتمع المدني التي تجاوزت ٦٠٠ عملية وانقلاب تيار الإسلام السياسي على العملية الديمقراطية عبر عملية فجر ليبيا بالإضافة إلى بيانات وقرارات لجنة الدفاع بتصنيف هذه المجموعات بجماعات إرهابية متطرفة في البلاد كان من ضمن تلك الأسباب.

وتطرق الميهوب إلى “الدور التركي القطري في دعم الميلشيات والجماعات الإرهابية إعلاميا وعسكرياً من خلال شحنات الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والخبراء العسكريين” وأفاد “بأن عملية تحرير مدينة طرابلس بنيت على جزئيين هما المستوى التشريعي وذلك بصدور قرارات وقوانين وبيانات من مجلس النواب التي تدعو القيادة العامة لتحمل مسؤوليتها تجاه تحرير العاصمة طرابلس، أما المستوى الاجتماعي كان من خلال مناشدة أهالي العاصمة طرابلس للمطالبة بتدخل الجيش لتحرير المدينة”.

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